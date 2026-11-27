«Я буду ежегодно дарить каждому ребенку в Америке еще по одной акции SpaceX», - написал бизнесмен. Отмечается, что это произойдет уже в декабре.

Если SpaceX удастся создать «многопланетную экосистему и использовать хотя бы миллионную часть солнечной энергии», то ее стоимость будет «примерно в миллион раз превышать нынешнюю мировую экономику [по объему]», подчеркнул миллиардер. Маск посоветовал держателям сохранить акции SpaceX.

В настоящее время стоимость одной акции SpaceX составляет около $127.

Ранее стало известно, что Конгресс США хочет лишить SpaceX финансирования из-за Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

