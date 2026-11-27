В парламенте Канады потребовали объявить американского посла персоной нон грата
Петицию с требованием добиться отзыва посла США в Оттаве Пита Хукстры представили в палате общин парламента Канады. Об этом пишет ТАСС.
Документ был внесен законодателем Элизабет Мэй от Партии «зеленых». В петиции указано, что Хукстра неоднократно делал публичные заявления, «подрывающие дипломатические отношения» Канады и Штатов, и канадским властям следует официально объявить дипломата персоной нон грата.
Кроме того, в документе говорится, что Хукстра поддерживал заявления президента США Дональда Трампа о намерении превратить Канаду в 51-й американский штат, вмешивался во внутреннюю политику, контактировал с действующими в Канаде сепаратистскими движениями.
Ранее Канада и США не смогли заключить торговую сделку, после срыва соглашения Дональд Трамп заявил, что соседнее государство больше не получит отношения как «к еще одному штату» и анонсировал введение пошлин в 50% на импорт канадских автомобилей, автокомплектующих и стали, напоминает Ura.ru.
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