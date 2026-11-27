СМИ: Зеленский тайно ездил в Данию обсуждать питбулей и пуделей
Президент Украины Владимир Зеленский тайно ездил в загородную усадьбу Мариенборг во время визита в Данию, сообщает телерадиокомпания DR.
Это ему потребовалось, чтобы обсудить своих собак. Украинский лидер встретился с датским рэпером и блогером Бенджамином Хавом, чтобы пропиарить главу правительства Дании Метте Фредериксен в глазах молодых избирателей.
«Рэпер, премьер-министр и глава государства, находящийся в состоянии войны, тайно встречаются в Мариенборге, чтобы обсудить питбулей и пуделей», — сказано в материале. DR считает, что поездку Зеленский совершил в интересах датского премьера.
Ранее стало известно, что Зеленский никогда не объявляет маршруты своих поездок заранее. Складывается впечатление о том, что глава государства судорожно ищет, куда бы еще заехать, лишь бы не возвращаться домой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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