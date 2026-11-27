Как отметил политик, на выборах президента в следующем году весьма вероятно поражение Милея. По словам Менендеса, правительство избранного от Хустисиалистской партии предыдущего президента Аргентины Альберто Фернандеса приложило большие усилия для вступления республики в БРИКС.

«Часть нашей государственной политики в случае, если мы вернемся к власти... заключается в том, чтобы вновь запросить эту возможность для нашей страны», — указал секретарь.

Менендес подчеркнул, что БРИКС многое делает для глобального Юга и является идеальным партнером для Аргентины.

Ранее в Кремле заявили, что страны БРИКС имеют общее видение выстраивания международных отношений в мире, это редкий пример такого сотрудничества, пишет 360.ru.

