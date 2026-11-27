Аргентинская оппозиция хочет запросить для республики членство в БРИКС
Оппозиция Аргентины хочет в случае прихода к власти запросить для страны членство в БРИКС, от которого отказался нынешний аргентинский президент Хавьер Милей. Об этом заявил секретарь Хустисиалистской партии по международным отношениям Густаво Адольфо Менендес в беседе с РИА Новости.
Как отметил политик, на выборах президента в следующем году весьма вероятно поражение Милея. По словам Менендеса, правительство избранного от Хустисиалистской партии предыдущего президента Аргентины Альберто Фернандеса приложило большие усилия для вступления республики в БРИКС.
«Часть нашей государственной политики в случае, если мы вернемся к власти... заключается в том, чтобы вновь запросить эту возможность для нашей страны», — указал секретарь.
Менендес подчеркнул, что БРИКС многое делает для глобального Юга и является идеальным партнером для Аргентины.
Ранее в Кремле заявили, что страны БРИКС имеют общее видение выстраивания международных отношений в мире, это редкий пример такого сотрудничества, пишет 360.ru.
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