Дипломат объяснил так противоречивые заявления Таллина, в том числе слова премьер-министра Кристена Михала, будто республика не позволит Киеву использовать свою территорию для атак на РФ.



По словам Скачкова, эстонские власти осознают существование определенного предела эскалации. Однако момент его достижения остается непредсказуемым, добавил представитель МИД. По этой причине Таллин периодически делает противоречивые заявления, уверен он.



Также дипломат напомнил о прошлогодней попытке эстонских военно-морских сил захватить судно, которое, по его словам, относилось к теневому флоту. Военные прибалтийской республики отступили после появления в небе истребителя Су-35.



Скачков призвал Таллин проявлять сдержанность и подчеркнул, что там должны учитывать возможные последствия дальнейшего обострения ситуации.



Недавно НСН писала, что глава МВД Эстонии и мэр Нарвы поссорились на ТВ из-за закрытия границы с Россией.

