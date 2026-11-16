«Граница между Эстонией и Россией будет закрыта с вероятностью 99%, если не 1 декабря, то в ближайшее время. Я неоднократно это прогнозировал. Происходит это, потому что Британия синхронизирует свои действия с прибалтийскими странами в подготовке к войне с Россией. Европейцы пытаются торпедировать переговоры России и Украины о мире. Сегодня был удар по Крымскому мосту, чтобы была эскалация. Мой прогноз в том, что в ближайшее время со стороны Прибалтики будет военная провокация в отношении России. Как раз на фоне этого логичным выглядит закрытие границ. Конечно, за этим последует разрыв любых дипломатических отношений», - рассказал он.

По его словам, это сильно ударит по экономике Эстонии, но никто об этом не задумывается.

«По экономике Эстонии это ударит самым плачевным образом. Эстония на сегодняшний день принимает бюджет с дырой почти в два миллиарда евро. Это делается для того, чтобы погубить остатки транзита, разорвать всяческие отношения с Россией. Делают это не эстонцы, а британцы через своих агентов в руководстве стран Балтии. Эстония об этом уже давно объявила, поэтому для жителей это не новость. Они неоднократно заявляли о том, что составляют список «неблагонадежных» людей, это граждане России, которым будут создаваться технические проблемы для визитов в Эстонию, обслуживания своей недвижимости, уплаты коммуналок и прочих платежей. Это все делается, чтобы создать максимальное количество проблем и отобрать имущество. Это угрожает в первую очередь гражданам России и Белоруссии, у которых есть собственность на территории Эстонии», - заключил он.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за бессрочное закрытие границы с РФ. Об этом он заявил в интервью Delfi. Однако такое решение может серьезно отразиться на работе предприятий в Нарве, поставив под угрозу рабочие места, сообщили в Нарвском городском собрании.

