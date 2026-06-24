МИД: Россия намерена судиться с Прибалтикой из-за русофобии
Россия намерена судиться со странами Прибалтики из-за дискриминации русскоязычных. Как пишет RT, об этом заявил глава правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.
В рамках Петербургского международного юридического форума он также указал, что это не единственный сюжет, который имеет для Москвы юридические перспективы в международном суде и международных арбитражах.
«Мы будем использовать эту систему в наступательном плане», - подчеркнул Мусихин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что современное объединенное руководство Европы по уровню русофобии значительно превзошло нацистскую Германию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутат Останина заявила, что демографии угрожает не сожительство, а бедность
- МИД: Россия намерена судиться с Прибалтикой из-за русофобии
- ЦИК закроет информацию о выборах в регионах с военным положением
- «Не выйдут на линии»: Как проблемы с топливом отразятся на такси
- Депутаты Госдумы приняли закон о жилищных вкладах
- «Цой, ТВ и последний день»: Как группа «Кино» спасла концерт в «Лужниках»
- Трунов: Сокращение внебюджетных мест в вузах усугубит нехватку кадров в СК
- Сеть «ВкусВилл» объявила о закрытии своих магазинов в Казахстане
- Лавров: США хотят выкупить европейскую часть «Северных потоков»
- Москва-Берлин: Следующая остановка — Berlin Music Video Awards