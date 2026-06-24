В рамках Петербургского международного юридического форума он также указал, что это не единственный сюжет, который имеет для Москвы юридические перспективы в международном суде и международных арбитражах.

«Мы будем использовать эту систему в наступательном плане», - подчеркнул Мусихин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что современное объединенное руководство Европы по уровню русофобии значительно превзошло нацистскую Германию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

