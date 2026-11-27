Авария произошла в Иланско-Нижнеингашском округе. По данным правоохранителей, автобус, следовавший по маршруту Канск-Иланский, выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с большегрузом Volvo и фурой Dongfeng. В результате ЧП погибли пять человек.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой Минздрав, после аварии госпитализировали 13 пострадавших, в том числе одного несовершеннолетнего.

Региональная прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее в подмосковном Солнечногорске столкнулись два грузовика и автобус, пострадали три человека, напоминает 360.ru.

