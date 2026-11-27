Более 40 украинских беспилотников уничтожили в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«В небе над... областью сбито 44 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал он в мессенджере «Макс».

На фоне атаки Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту Пулково. Согласно данным онлайн-табло авиагавани, был задержан или отменен вылет 26 рейсов. По состоянию на 07:00 мск задержаны на два и более часов 11 самолетов, отменен один. Кроме того, ограничения на полеты ввели в аэропорту Пскова.

По данным СМИ, в Санкт-Петербурге перекрыта часть Западного скоростного диаметра, речь идет об участке с 8 по 21 километр. Также известно о перекрытии Ладожского моста.

Ранее в Ленинградской области после беспилотной атаки зафиксировали факты попадания дронов в промышленной зоне города Кириши и в одной из квартир, напоминает 360.ru.

