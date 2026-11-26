Политик уточнила, что для некоторых эстонцев возможность свободно пересекать границу необходима по семейным обстоятельствам. Например, в России могут оставаться супруги или дети, которые не имеют возможности переехать в прибалтийскую республику.



Президент добавила, что открытая граница нужна дипломатам ее страны, Финляндии и других государств. Она призвала правительство принимать взвешенные решения и учитывать интересы людей.



На днях НСН рассказывала, что убытки Эстонии от закрытия границы с Россией оценили в €600 тыс.

