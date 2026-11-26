Президент Эстонии призвала правительство сохранить открытую границу с Россией
Президент Эстонии Юлле Мадизе призвала кабмин не закрывать границу с РФ. По ее словам, в республике живет немало русскоговорящих граждан, чьи родственники находятся на соседней территории. Об этом пишет РИА Новости.
Политик уточнила, что для некоторых эстонцев возможность свободно пересекать границу необходима по семейным обстоятельствам. Например, в России могут оставаться супруги или дети, которые не имеют возможности переехать в прибалтийскую республику.
Президент добавила, что открытая граница нужна дипломатам ее страны, Финляндии и других государств. Она призвала правительство принимать взвешенные решения и учитывать интересы людей.
На днях НСН рассказывала, что убытки Эстонии от закрытия границы с Россией оценили в €600 тыс.
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