По его словам, необходим такой же настрой у всех сторон. «Я думаю, Путин хотел бы прекращения войны. Я так считаю. И для танго нужны двое», - заявил американский лидер.

Трамп выразил надежду, что «другая сторона тоже хочет, чтобы это прекратилось». «НАТО тоже хочет, чтобы это прекратилось», - подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели встречу, в рамках которой обсудили необходимость урегулирования конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

