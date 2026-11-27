Трамп: Путин добивается урегулирования конфликта на Украине
Глава США Дональд Трамп заявил журналистам, что президент России Владимир Путин добивается урегулирования конфликта вокруг Украины.
По его словам, необходим такой же настрой у всех сторон. «Я думаю, Путин хотел бы прекращения войны. Я так считаю. И для танго нужны двое», - заявил американский лидер.
Трамп выразил надежду, что «другая сторона тоже хочет, чтобы это прекратилось». «НАТО тоже хочет, чтобы это прекратилось», - подчеркнул глава Белого дома.
Ранее Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели встречу, в рамках которой обсудили необходимость урегулирования конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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