Захарова предупредила Латвию о последствиях закрытия границы с Россией
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе очередного брифинга заявила, что если Латвия закроет пограничные пункты на границе с Россией по примеру Эстонии и Финляндии, то это осложнит жизнь ее гражданам и жителям других стран ЕС.
Она уточнила, что погранпереходами Риги регулярно пользуются жители государств Евросоюза, которые посещают северо-западные регионы РФ. По ее мнению, перекрытие пунктов пропуска создаст дополнительные трудности для подобных поездок.
Недавно премьер Латвии Андрис Кулбергс раскритиковал решение Таллина закрыть пункты пропуска на границе с Россией. Он считает такой шаг ошибочным и связывает его с предвыборной атмосферой в соседней Эстонии.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Нейропсихолог назвала россиянам семь опасных сигналов на первом свидании
- У берегов Ибицы затонул танкер с 7 тысячами тонн дизеля, есть погибший
- Почти треть россиян снижает рабочую нагрузку перед Новым годом
- Лидеры Евросоюза не согласовали позиции по семилетнему бюджету
- Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды
- В Польше допустили перехват российских ракет над Украиной
- «Чтобы избежать Апокалипсиса»: Патриарх Кирилл призвал усмирить ИИ
- Путин: Россия должна сама контролировать безопасность собственных ИИ-моделей
- Захарова предупредила Латвию о последствиях закрытия границы с Россией
- ВС РФ ударили по подстанциям в Харькове, Днепропетровской и Житомирской областях