Она уточнила, что погранпереходами Риги регулярно пользуются жители государств Евросоюза, которые посещают северо-западные регионы РФ. По ее мнению, перекрытие пунктов пропуска создаст дополнительные трудности для подобных поездок.



Недавно премьер Латвии Андрис Кулбергс раскритиковал решение Таллина закрыть пункты пропуска на границе с Россией. Он считает такой шаг ошибочным и связывает его с предвыборной атмосферой в соседней Эстонии.

