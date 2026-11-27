Отмечается, что раненым оказали необходимую помощь без госпитализации.

По данным оперштаба, из-за падения обломков дронов были выбиты окна в многоквартирном доме и возникли возгорания в двух частных домах.

Ранее на Кубани беспилотники атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод, были зафиксированы возгорания. В результате удара повреждены резервуары для хранения нефти, зафиксирован разлив топлива, напоминает Ura.ru.

