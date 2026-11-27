В Новороссийске три человека пострадали из-за атаки БПЛА
Три человека пострадали из-за атаки беспилотников в Новороссийске. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что раненым оказали необходимую помощь без госпитализации.
По данным оперштаба, из-за падения обломков дронов были выбиты окна в многоквартирном доме и возникли возгорания в двух частных домах.
Ранее на Кубани беспилотники атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод, были зафиксированы возгорания. В результате удара повреждены резервуары для хранения нефти, зафиксирован разлив топлива, напоминает Ura.ru.
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