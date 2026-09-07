Пиратство на Шпицбергене: Арест «Профессора Молчанова» нарушит арктическую логистику
Судно «Профессор Молчанов», которое с 2025 года стало фактически единственным регулярным транспортом между Мурманском и российскими поселениями на Шпицбергене, оказалось в центре правового и политического конфликта.
Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» уже несколько дней удерживается в порту Баренцбурга на Шпицбергене. 2 сентября норвежские власти арестовали его по решению окружного суда Норд-Тромса и Сеньи, вынесенному в обеспечение иска украинского «Нафтогаза», который требует взыскать с России $4,22 млрд за потерю крымских активов в 2014 году. На борту находились 51 человек, включая 21 члена экипажа, участников экспедиции Русского географического общества и группу, готовившую Первую арктическую биеннале.
Несмотря на задержание судна, организатор биеннале Александр Пономарев сообщил «Коммерсанту», что художественно-научная экспедиция при поддержке треста «Арктикуголь» продолжает работать в Баренцбурге — возводит инсталляции и готовит выставку в местном музее. По его словам, россияне и норвежцы сохраняют уважительное отношение друг к другу и совместно скорбят об ушедшем короле Норвегии Харальде V. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заверил, что все пассажиры судна вернутся в РФ в намеченные сроки.
«Профессор Молчанов» ходит в водах архипелага на основании Парижского договора о Шпицбергене 1920 года, гарантирующего равный и недискриминационный доступ всем странам-участницам. С 2025 года судно фактически осталось единственным регулярным транспортом, обеспечивающим прямое морское сообщение между Мурманском и российскими поселениями на архипелаге.
Российская сторона намерена добиться освобождения судна. МИД РФ вручил послу Норвегии в Москве Хейди Олуфсен официальный протест, назвав арест «проявлением пиратства». Юристы треста «Арктикуголь» готовят правовой ответ для обжалования решения суда. Позиция России опирается на международное право и принцип суверенного иммунитета государственного имущества, а также на тот факт, что норвежский суд произвел арест тайно, не уведомив заранее российскую сторону.
Кроме того, российские правозащитники направили обращение верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, отмечает RT. Они указывают, что судно принадлежит России и используется в некоммерческих целях, а согласно статьям 95 и 96 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года такие государственные суда обладают иммунитетом и не могут арестовываться по коммерческим требованиям. В обращении также отмечается нарушение Договора о Шпицбергене, закрепляющего равные права стран-участниц на научную и хозяйственную деятельность, и высказывается предположение, что арест может использоваться для политического давления на Россию. Тюрка просят запросить у Норвегии разъяснения и принять меры для защиты находящихся на борту граждан.
Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал арест продуманной провокацией, направленной на срыв возможных мирных договоренностей между Россией и Украиной и дестабилизацию парламентских выборов в России. Он призвал к дипломатическим методам решения, но предупредил о возможности зеркального ответа.
«Пропускать эту историю нельзя, потому что безнаказанность порождает вседозволенность. Это нарушение международного морского права, которое можно расценить как пиратство. Для начала всегда по возможности используются дипломатические методы. Но если это не возымеет действия и судно со всем экипажем не сможет продолжить работу, Россия может ответить зеркально, чего бы нам не хотелось. Я думаю, что это продуманная специальная провокация, демонстративный захват. Они нас постоянно провоцируют, что ведет к эскалации», — заявил депутат в беседе с НСН.
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов также призвал активизировать дипломатические усилия, отметив, что самая крайняя мера — блокада Шпицбергена — вряд ли будет применена.
«Думаю, это судно подошло туда с совершенно враждебными целями и намерениями. Надо, чтобы наши дипломаты сейчас чётко поработали. Норвегия — страна, которая с нами граничит и даже делит Шпицберген. Самое критичное, что можно сделать, — взять в блокаду Шпицберген. Сил там на это хватит. Но я думаю, что мы не будем этим заниматься. Нужно включить самую высокую скорость дипломатии и решить это дело дипломатическим путём. Заявление, конечно, уже сделано. Уважение мы, конечно, немного потеряли. Оно прежде всего связано с нашей силой. Её как будто бы хватает, но на Россию начали нападать со всех сторон: Прибалтика тявкает, Венгрия тявкает, Украина — ещё активнее, угрожает. Не пора ли уже разобраться с нашей позицией и, прежде всего, завершить конфликт на Украине? Вся Европа, пожалуй, настроена против нас. Мы не намерены развязывать большую войну. Но наглость президента Украины переходит все границы. Он немного заигрался», — сказал собеседник НСН.
Подобные прецеденты уже были. Так, в 2000 году во Франции по коммерческим искам компании Noga арестовали российский парусник «Седов», и адвокатам удалось доказать незаконность ареста. Однако эксперты отмечают, что норвежская сторона может настаивать на коммерческом использовании «Профессора Молчанова» — например, на фрахте под туризм. Если это будет доказано, судно потеряет иммунитет. К тому же процесс идет в беспрецедентно жесткой геополитической обстановке.
Даже если судно в итоге освободят, эксперты констатируют, что возвращаться на Шпицберген оно больше не сможет из-за риска повторных исков. Это станет серьезным ударом по российской арктической науке, лишившейся ключевой логистической базы и площадки для обучения молодых ученых. Альтернативы — фрахт частных судов, не связанных с госструктурами, использование военного флота или дорогостоящие авиаперелеты через третьи страны, но последний вариант поставит российские программы в полную зависимость от выдачи норвежских виз.
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