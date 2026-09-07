Несмотря на задержание судна, организатор биеннале Александр Пономарев сообщил «Коммерсанту», что художественно-научная экспедиция при поддержке треста «Арктикуголь» продолжает работать в Баренцбурге — возводит инсталляции и готовит выставку в местном музее. По его словам, россияне и норвежцы сохраняют уважительное отношение друг к другу и совместно скорбят об ушедшем короле Норвегии Харальде V. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заверил, что все пассажиры судна вернутся в РФ в намеченные сроки.



«Профессор Молчанов» ходит в водах архипелага на основании Парижского договора о Шпицбергене 1920 года, гарантирующего равный и недискриминационный доступ всем странам-участницам. С 2025 года судно фактически осталось единственным регулярным транспортом, обеспечивающим прямое морское сообщение между Мурманском и российскими поселениями на архипелаге.



Российская сторона намерена добиться освобождения судна. МИД РФ вручил послу Норвегии в Москве Хейди Олуфсен официальный протест, назвав арест «проявлением пиратства». Юристы треста «Арктикуголь» готовят правовой ответ для обжалования решения суда. Позиция России опирается на международное право и принцип суверенного иммунитета государственного имущества, а также на тот факт, что норвежский суд произвел арест тайно, не уведомив заранее российскую сторону.