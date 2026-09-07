В Татарстане после атаки БПЛА зафиксировали повреждения от попадания обломков

Беспилотники ВСУ массово атаковали Закамскую зону Татарстана. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе главы региона.

«В результате атаки есть незначительные повреждения от попадания обломков БПЛА как на гражданский, так и на промышленный объект», - сообщили власти.

Отмечается, что производственные процессы не были нарушены, пишет RT. Жертв и пострадавших в результате атаки нет, разрушений не зафиксировано.

Ранее в Пермском крае при атаке БПЛА погиб один человек, еще четверо были ранены.

