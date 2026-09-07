В Татарстане после атаки БПЛА зафиксировали повреждения от попадания обломков
7 сентября 202612:14
Юлия Савченко
Беспилотники ВСУ массово атаковали Закамскую зону Татарстана. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе главы региона.
«В результате атаки есть незначительные повреждения от попадания обломков БПЛА как на гражданский, так и на промышленный объект», - сообщили власти.
Отмечается, что производственные процессы не были нарушены, пишет RT. Жертв и пострадавших в результате атаки нет, разрушений не зафиксировано.
Ранее в Пермском крае при атаке БПЛА погиб один человек, еще четверо были ранены.
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