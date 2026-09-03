РФ выразила Норвегии протест в связи с арестом судна «Профессор Молчанов»

Посол Норвегии в Москве Хейди Олуфсен 3 сентября была вызвана в МИД России. Как пишет RT, ей был заявлен решительный протест в связи с арестом российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

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Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Москва категорически не приемлет активизацию действий Осло, «направленных на ограничение законного российского присутствия на архипелаге Шпицберген».

«Россия требует безусловного соблюдения международного права... российские компетентные ведомства будут добиваться снятия ареста судна», - говорится в сообщении.

Ранее оперативный руководитель полиции Шпицбергена Хокон Финстад заявил, что судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбург было арестовано по заявлению украинской компании «Нафтогаз», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
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