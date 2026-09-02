Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов»

Норвежские власти задержали российское исследовательское судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Арест произведен по заявлению украинской компании «Нафтогаз», сообщил оперативный руководитель полиции Шпицбергена Хокон Финстад изданию Aftenposten.

По его словам, полиция получила соответствующий ордер от районного суда Норд-Тромса и Сеньи. На основании этого документа сотрудники правоохранительных органов произвели задержание судна непосредственно в Баренцбурге, сообщает РБК.

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В самом «Нафтогазе» уточнили, что арест наложен по решению местного норвежского суда от 31 августа для обеспечения исполнения арбитражных обязательств России. Украинская сторона претендует на взыскание суммы в $4,22 млрд с учетом накопленных процентов и судебных издержек.

«Нафтогаз» не раскрывает, какое именно арбитражное решение легло в основу иска. По данным Reuters, в апреле 2023 года международный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить украинской компании $4,22 млрд по спору о национализированных активах в Крыму.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН ранее рассказал, почему «Газпром» заплатит «Нафтогазу» больше $1 млрд

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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