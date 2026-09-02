Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов»

В самом «Нафтогазе» уточнили, что арест наложен по решению местного норвежского суда от 31 августа для обеспечения исполнения арбитражных обязательств России. Украинская сторона претендует на взыскание суммы в $4,22 млрд с учетом накопленных процентов и судебных издержек.

«Нафтогаз» не раскрывает, какое именно арбитражное решение легло в основу иска. По данным Reuters, в апреле 2023 года международный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить украинской компании $4,22 млрд по спору о национализированных активах в Крыму.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН ранее рассказал, почему «Газпром» заплатит «Нафтогазу» больше $1 млрд

