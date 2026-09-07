Если водитель постоянно получает по 50-100 штрафов, то он сознательно подвергает опасности остальных участников движения, поэтому его можно лишить прав, рассказал НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Среднестатистический водитель нарушает правила пять-шесть раз за год. При этом динамика за 15 лет положительная — общее число штрафов снизилось на 9%. Однако некоторые автомобилисты собирают сотни нарушений за год и не оплачивают штрафы годами. На этом фоне глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести двойной размер штрафов для тех, кто нарушил правила более 50 раз за год, и тройной для самых злостных автохулиганов — нарушивших правила более 100 раз за один год. Хайцеэр предложил еще более жесткие меры.