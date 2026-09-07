«Злостный нарушитель»: Автомобилистов призвали лишать прав за систематические штрафы
После определенного числа нарушений можно поднимать вопрос о более жестком наказании, заявил НСН Ян Хайцеэр.
Если водитель постоянно получает по 50-100 штрафов, то он сознательно подвергает опасности остальных участников движения, поэтому его можно лишить прав, рассказал НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Среднестатистический водитель нарушает правила пять-шесть раз за год. При этом динамика за 15 лет положительная — общее число штрафов снизилось на 9%. Однако некоторые автомобилисты собирают сотни нарушений за год и не оплачивают штрафы годами. На этом фоне глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести двойной размер штрафов для тех, кто нарушил правила более 50 раз за год, и тройной для самых злостных автохулиганов — нарушивших правила более 100 раз за один год. Хайцеэр предложил еще более жесткие меры.
«Я согласен с этим предложением, так как оно точно пополнит казну Российской Федерации. К тому же мы строго накажем тех, кто умышленно нарушает правила — когда штрафов слишком много, становится очевидно, что человек злостно и продуманно пренебрегает законом и общепринятой моралью. Ему плевать на безопасность окружающих его водителей. Таких людей стоит лишать прав, если число нарушений превысит 50 или 100, но здесь важна градация. На одного человека могут быть записано два-три автомобиля: ездит вся семья, но штрафы приходят только ему. К тому же, может, случается что-то мелкое, например, пересечение стоп-линии — это не выезд на встречную полосу или разворот в неположенном месте», — отметил он.
Ранее Хайцеэр объяснил НСН, почему водители BMW нарушают правила чаще других участников дорожного движения.
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