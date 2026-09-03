Эскалация и провокация: Как Россия ответит на арест Норвегией судна «Профессор Молчанов»
Парламентарий заявил НСН, что Норвегия пытается раскачать ситуацию в России перед выборами, а также сорвать возможное решение конфликта с Украиной.
Норвегия, арестовавшая российское судно «Профессор Молчанов», пытается сорвать возможное урегулирование российско-украинского конфликта и дестабилизировать парламентские выборы в России. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, депутат от Калининградской области Андрей Колесник.
Ранее норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» на архипелаге Шпицберген. Основанием для ограничительной меры стало решение окружного суда Норд-Тромса. Оно обязывает Россию выплатить украинской энергетической компании «Нафтогаз» около 4,22 миллиарда долларов в качестве компенсации за активы, конфискованные в Крыму. По мнению Колесника, Россия в первую очередь попытается разрешить ситуацию дипломатическими и юридическими средствами.
«Пропускать эту историю нельзя, потому что безнаказанность порождает вседозволенность. Это нарушение международного морского права, которое можно расценить как пиратство. Для начала всегда по возможности используются дипломатические методы. Но если это не возымеет действия и судно со всем экипажем не сможет продолжить работу, Россия может ответить зеркально, чего бы нам не хотелось. Я думаю, что это продуманная специальная провокация, демонстративный захват. Они нас постоянно провоцируют, что ведет к эскалации», — заявил депутат.
Парламентарий также утверждает, что Норвегия пытается раскачать внутриполитическую ситуацию в России на фоне избирательной кампании.
«Раньше в России остров Шпицберген назывался Грумант. Наши моряки ходили туда постоянно, мы и сейчас добываем там уголь в шахтах, там есть наше поселение. То есть все нормально и мирно существовало до сегодняшнего дня. Скорее всего, в период выборов Норвегия пытается раскачать ситуацию в нашей стране, а также показать силу в глазах своих граждан, чтобы решить внутренние проблемы, которых в Европе накопилось немало», — считает депутат.
Колесник усмотрел в аресте судна желание Запада сорвать потенциальный шанс на мирные договоренности между Россией и Украиной, о которых президент РФ Владимир Путин упомянул на Восточном экономическом форуме.
«В момент, когда что-то наметилось и наш президент сказал, что между Россией и Украиной можно найти какое-то мирное решение, — забрезжил рассвет, и тут же появляются провокационные меры со стороны Запада. Европа спит и видит, чтобы конфликт продолжался. Они же на этом зарабатывают, бросая в огонь войны не своих людей, а украинцев. Эта история еще раз свидетельствует о том, что Запад в окончании конфликта не заинтересован», — уверен парламентарий.
Британский генерал Ричард Ширрефф, ранее занимавший пост заместителя верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе, в интервью изданию Daily Mail недавно высказал предположение о том, что Россия намерена установить контроль над норвежским архипелагом Шпицберген.
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