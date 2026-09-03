Норвегия, арестовавшая российское судно «Профессор Молчанов», пытается сорвать возможное урегулирование российско-украинского конфликта и дестабилизировать парламентские выборы в России. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, депутат от Калининградской области Андрей Колесник.

Ранее норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» на архипелаге Шпицберген. Основанием для ограничительной меры стало решение окружного суда Норд-Тромса. Оно обязывает Россию выплатить украинской энергетической компании «Нафтогаз» около 4,22 миллиарда долларов в качестве компенсации за активы, конфискованные в Крыму. По мнению Колесника, Россия в первую очередь попытается разрешить ситуацию дипломатическими и юридическими средствами.

«Пропускать эту историю нельзя, потому что безнаказанность порождает вседозволенность. Это нарушение международного морского права, которое можно расценить как пиратство. Для начала всегда по возможности используются дипломатические методы. Но если это не возымеет действия и судно со всем экипажем не сможет продолжить работу, Россия может ответить зеркально, чего бы нам не хотелось. Я думаю, что это продуманная специальная провокация, демонстративный захват. Они нас постоянно провоцируют, что ведет к эскалации», — заявил депутат.