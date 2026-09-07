В Тамбовской области храм Николая Чудотворца загорелся из-за атаки ВСУ
Храм святителя Николая Чудотворца в Никифоровском округе Тамбовской области загорелся в результате атаки ВСУ ночью 7 сентября. Об этом заявил глава региона Евгений Первышов на оперативном совещании правительства.
«В результате атаки украинского БПЛА у нас загорелся купол церкви Николая Чудотворца в Никифоровском округе. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание на высоте 40 м было ликвидировано», - цитирует губернатора ТАСС.
Храм в селе Машково-Сурена был построен в 1903 году, как отметил Первышов, в 2011-2022 годах его восстанавливали «всем миром». Губернатор подчеркнул, что у ВСУ нет «ничего святого».
Ранее в Рыльске Курской области украинские войска повредили часовню XIX века, которая была возведена по инициативе Рыльского мещанского общества в память о спасении императора Александра III в 1888 году, пишет Ura.ru.
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