В Тамбовской области храм Николая Чудотворца загорелся из-за атаки ВСУ

Храм святителя Николая Чудотворца в Никифоровском округе Тамбовской области загорелся в результате атаки ВСУ ночью 7 сентября. Об этом заявил глава региона Евгений Первышов на оперативном совещании правительства.

«В результате атаки украинского БПЛА у нас загорелся купол церкви Николая Чудотворца в Никифоровском округе. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание на высоте 40 м было ликвидировано», - цитирует губернатора ТАСС.

Храм в селе Машково-Сурена был построен в 1903 году, как отметил Первышов, в 2011-2022 годах его восстанавливали «всем миром». Губернатор подчеркнул, что у ВСУ нет «ничего святого».

Ранее в Рыльске Курской области украинские войска повредили часовню XIX века, которая была возведена по инициативе Рыльского мещанского общества в память о спасении императора Александра III в 1888 году, пишет Ura.ru.

