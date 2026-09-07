Казахстан заявил о готовности организовать переговоры России и Украины
Казахстан готов организовать переговоры России и Украины на территории республики при получении такого запроса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на казахстанский МИД.
Как отметили в ведомстве, республика выступает за мирное, политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Казахстан неоднократно выражал готовность «предоставить необходимые условия и площадку для проведения переговоров, если соответствующее желание будет выражено сторонами».
В случае поступления такого запроса его оперативно рассмотрят с учетом всех организационно-технических требований.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что со стороны Украины и ее западных партнеров не поступало новых предложений о переговорах по урегулированию конфликта.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп «переименовал» на карте штат Нью-Мексико в Нью-Америка
- Пиратство на Шпицбергене: Арест «Профессора Молчанова» нарушит арктическую логистику
- Казахстан заявил о готовности организовать переговоры России и Украины
- Египет и ОАЭ: Какие чартеры могли бы взять на себя отечественные авиаперевозчики
- МВД прекратило гражданство РФ более чем 1 тысячи натурализованных лиц
- В Тамбовской области храм Николая Чудотворца загорелся из-за атаки ВСУ
- СМИ: Стивен Сигал распродал всю свою недвижимость в США
- В Севастополе при атаке ВСУ погибли два человека, повреждены девять домов
- На чём летать? Почему жёстких ограничений на зарубежные чартеры не будет
- В России отозвали из обращения партию антибиотика «Линезолид»