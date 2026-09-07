Казахстан заявил о готовности организовать переговоры России и Украины

Казахстан готов организовать переговоры России и Украины на территории республики при получении такого запроса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на казахстанский МИД.

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Как отметили в ведомстве, республика выступает за мирное, политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Казахстан неоднократно выражал готовность «предоставить необходимые условия и площадку для проведения переговоров, если соответствующее желание будет выражено сторонами».

В случае поступления такого запроса его оперативно рассмотрят с учетом всех организационно-технических требований.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что со стороны Украины и ее западных партнеров не поступало новых предложений о переговорах по урегулированию конфликта.

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ФОТО: РИА Новости
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