В России назвали «пиратством» захват Францией шедшего из Приморска танкера

Захват французскими ВМС танкера Deliver, предположительно, шедшего из России - это откровенное пиратство. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

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По его словам, у стран Запада не осталось поводов говорить о якобы победе Украины, поэтому они и прибегают к таким нарушениям международного права.

«Они нарушают международное право, которое, к сожалению, не действует. Их это не красит и никакой славы не прибавляет», — заключил он.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что танкер Deliver был задержан 23 июня вблизи Сицилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EUCOM (Европейское командование ВС США)
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