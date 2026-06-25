В России назвали «пиратством» захват Францией шедшего из Приморска танкера

По его словам, у стран Запада не осталось поводов говорить о якобы победе Украины, поэтому они и прибегают к таким нарушениям международного права.

«Они нарушают международное право, которое, к сожалению, не действует. Их это не красит и никакой славы не прибавляет», — заключил он.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что танкер Deliver был задержан 23 июня вблизи Сицилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

