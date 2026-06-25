В России назвали «пиратством» захват Францией шедшего из Приморска танкера
Захват французскими ВМС танкера Deliver, предположительно, шедшего из России - это откровенное пиратство. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, у стран Запада не осталось поводов говорить о якобы победе Украины, поэтому они и прибегают к таким нарушениям международного права.
«Они нарушают международное право, которое, к сожалению, не действует. Их это не красит и никакой славы не прибавляет», — заключил он.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что танкер Deliver был задержан 23 июня вблизи Сицилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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