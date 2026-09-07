Египет и ОАЭ: Какие чартеры могли бы взять на себя отечественные авиаперевозчики
В низкий сезон на внутренних линиях часть самолётов можно было бы задействовать на международных направлениях с зимним турпотоком, сказал НСН Олег Пантелеев.
На фоне растущего спроса на зарубежные поездки зарубежные авиакомпании активно используют свои провозные мощности, занимая заметную долю рынка, сказал НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
«Аэрофлот» предложил ограничить доступ иностранных авиакомпаний к чартерным перевозкам для сдерживания их экспансии на российском рынке. По данным гендиректора перевозчика Сергея Александровского, доля зарубежных компаний на международных маршрутах из РФ достигла почти 50%. Пантелеев отметил, что в высокий сезон авиаперевозок отечественные компании первоочередно закрывают потребности пассажиров внутри страны.
«Речь идёт о тех направлениях, на которых существует массовый турпоток. У зарубежных авиакомпаний есть провозные ёмкости, которые они могут выставить на наши направления. За счёт этого они забирают свою долю рынка. Мы видим, что спрос на международные туристические поездки в России растёт на фоне чрезвычайно крепкого рубля. На этом фоне отечественные авиакомпании вынуждены решать задачи обеспечения территориальной связанности внутри страны, закрывая потребности в полётах на внутренних воздушных линиях. Чтобы в полной мере удовлетворить спрос и на внутренних, и на международных перевозках, у России недостаточно самолётов, которые ещё на крыле после 2022 года», — сказал собеседник НСН.
По его словам, в низкий сезон на внутренних линиях часть самолётов можно было бы задействовать на международных направлениях с зимним турпотоком, например, в Египет и ОАЭ.
«Конкретно сейчас российские авиакомпании могут лишь перераспределить свои провозные ёмкости. Хотя есть довольно важный момент, который связан с тем, что полёты внутри страны носят сезонный характер. Очевидно, что минимальный спрос приходится на осенне‑зимний период. В этот период у российских авиакомпаний есть возможность использовать какую‑то часть флота на международных линиях, выполняя полёты в те регионы, где развит зимний туризм. В Египте и ОАЭ, например, курортный сезон. Но тут важно, что именно в этот период значительную часть спроса действительно взяли на себя зарубежные авиаперевозчики. На рынке существует конкуренция. Российские авиакомпании заинтересованы в том, чтобы иметь определённые преференции при выполнении хотя бы чартерных перевозок», — добавил эксперт.
Ранее главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров сказал НСН, что поставить выпуск самолетов Ту-214 на поток вполне реально, но для этого нужно модернизировать производство, что требует времени и вложений, а вот с импортозамещением компонентов летательных аппаратов проблем нет.
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