На границе России и КНДР открыли автомобильный мост

Восемь многоквартирных домов повреждены в результате атаки ВСУ на Севастополь

Средняя начисленная зарплата выше 200 тысяч руб. в июне была зафиксирована только в двух регионах России

Национальный автосоюз предложил ввести двойной размер штрафа для водителей, которые нарушили ПДД более 50 раз в год