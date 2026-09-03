В Норвегии по заявлению «Нафтогаза» арестовали российское судно «Профессор Молчанов», принадлежащее Росгидромету и выполняющее рейсы с грузами и пассажирами на Шпицберген. Компания добивается взыскания с России $4,22 млрд. Комоедов отметил, что лучший вариант решения возникшей ситуации — дипломатические переговоры.

«Думаю, это судно подошло туда с совершенно враждебными целями и намерениями. Надо, чтобы наши дипломаты сейчас чётко поработали. Норвегия — страна, которая с нами граничит и даже делит Шпицберген. Самое критичное, что можно сделать, — взять в блокаду Шпицберген. Сил там на это хватит. Но я думаю, что мы не будем этим заниматься. Нужно включить самую высокую скорость дипломатии и решить это дело дипломатическим путём. Заявление, конечно, уже сделано. Уважение мы, конечно, немного потеряли. Оно прежде всего связано с нашей силой. Её как будто бы хватает, но на Россию начали нападать со всех сторон: Прибалтика тявкает, Венгрия тявкает, Украина — ещё активнее, угрожает. Не пора ли уже разобраться с нашей позицией и, прежде всего, завершить конфликт на Украине? Вся Европа, пожалуй, настроена против нас. Мы не намерены развязывать большую войну. Но наглость президента Украины переходит все границы. Он немного заигрался», — сказал собеседник НСН.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, депутат от Калининградской области Андрей Колесник сказал НСН, что западным странам стоит прислушаться к заявлению верховного Главнокомандующего РФ, поскольку Россия способна решить любой вопрос на море.

