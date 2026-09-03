Адмирал Комоедов пригрозил Норвегии блокадой Шпицбергена
Самое критичное, что можно сделать, — взять в блокаду Шпицберген, однако лучше начать с дипломатического разговора, сказал НСН Владимир Комоедов.
Экс–командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН высказался о напряжённой ситуации вокруг Шпицбергена и общей геополитической обстановке, обозначив возможные меры реагирования и призвав к активизации дипломатических усилий.
В Норвегии по заявлению «Нафтогаза» арестовали российское судно «Профессор Молчанов», принадлежащее Росгидромету и выполняющее рейсы с грузами и пассажирами на Шпицберген. Компания добивается взыскания с России $4,22 млрд. Комоедов отметил, что лучший вариант решения возникшей ситуации — дипломатические переговоры.
«Думаю, это судно подошло туда с совершенно враждебными целями и намерениями. Надо, чтобы наши дипломаты сейчас чётко поработали. Норвегия — страна, которая с нами граничит и даже делит Шпицберген. Самое критичное, что можно сделать, — взять в блокаду Шпицберген. Сил там на это хватит. Но я думаю, что мы не будем этим заниматься. Нужно включить самую высокую скорость дипломатии и решить это дело дипломатическим путём. Заявление, конечно, уже сделано. Уважение мы, конечно, немного потеряли. Оно прежде всего связано с нашей силой. Её как будто бы хватает, но на Россию начали нападать со всех сторон: Прибалтика тявкает, Венгрия тявкает, Украина — ещё активнее, угрожает. Не пора ли уже разобраться с нашей позицией и, прежде всего, завершить конфликт на Украине? Вся Европа, пожалуй, настроена против нас. Мы не намерены развязывать большую войну. Но наглость президента Украины переходит все границы. Он немного заигрался», — сказал собеседник НСН.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, депутат от Калининградской области Андрей Колесник сказал НСН, что западным странам стоит прислушаться к заявлению верховного Главнокомандующего РФ, поскольку Россия способна решить любой вопрос на море.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Ozon начал скрывать товары с изображением актера Джигурды
- Ничего личного: Психолог раскрыла, как совмещать работу и дружбу
- Военэксперт Живов назвал маловероятным нападение на РФ из Черниговской области
- Россиянам пообещали выгодные цены на курортную недвижимость
- РФ выразила Норвегии протест в связи с арестом судна «Профессор Молчанов»
- В России рассказали, зачем Трамп заявляет о готовности встретиться с Путиным
- Тысячи закрытий: Торговые центры сносят из-за падения посещаемости
- Армянский политолог усомнился, что российская военная база уйдет из республики
- В Госдуме объяснили, зачем Зеленский угрожает гражданским самолетам
- «Принципы, а не тесто»: Режиссер «Майора Грома» о супергероях и секретах Оленжона