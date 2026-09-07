Трамп «переименовал» на карте штат Нью-Мексико в Нью-Америка

Политик опубликовал карту с названием территориальной единицы, на которой слово «Мексико» перечеркнуто и заменено на «Америка».

«Многие предлагали переименовать Нью-Мексико… в Нью-Америка. Это настолько более престижно и красиво для людей этого потенциально невероятного штата», - написал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что ему нравится такое предложение.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в «озеро Америка».

