Трамп «переименовал» на карте штат Нью-Мексико в Нью-Америка

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social «переименовал» американский штат Нью-Мексико в Нью-Америка.

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Политик опубликовал карту с названием территориальной единицы, на которой слово «Мексико» перечеркнуто и заменено на «Америка».

«Многие предлагали переименовать Нью-Мексико… в Нью-Америка. Это настолько более престижно и красиво для людей этого потенциально невероятного штата», - написал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что ему нравится такое предложение.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в «озеро Америка».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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