Трамп «переименовал» на карте штат Нью-Мексико в Нью-Америка
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social «переименовал» американский штат Нью-Мексико в Нью-Америка.
Политик опубликовал карту с названием территориальной единицы, на которой слово «Мексико» перечеркнуто и заменено на «Америка».
«Многие предлагали переименовать Нью-Мексико… в Нью-Америка. Это настолько более престижно и красиво для людей этого потенциально невероятного штата», - написал Трамп.
Глава Белого дома добавил, что ему нравится такое предложение.
Ранее Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в «озеро Америка».
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