МВД прекратило гражданство РФ более чем 1 тысячи натурализованных лиц

Российское гражданство более 1 тысячи лиц было прекращено за семь месяцев 2026 года, 72% случаев связаны совершенными преступлениями. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем канале на платформе «Макс».

Она отметила, что особое внимание уделяют противодействию угрозам национальной и общественной безопасности, которые исходят от натурализованных граждан.

«За отчетный период решения о принудительном прекращении гражданства РФ приняты в отношении более тысячи лиц: в связи со вступлением в силу приговоров суда за преступления, перечисленные в статье 24 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" (72%)», - заявила Волк.

Так, за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет прекращено гражданство РФ 11% из лишенных его лиц; за создающие угрозу национальной безопасности действия - 10%; на основании решений суда, установивших факт представления фальшивых документов или заведомо ложных данных при приеме в гражданство - 7%.

Ранее ФСБ сообщила о прекращении российского гражданства восьми выходцам из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, создавшим угрозу безопасности РФ, пишет Ura.ru.

