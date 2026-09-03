Депутат Соболев заявил, что Россия будет задерживать норвежские корабли
Россия в рамках ответа на арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» властями Норвегии будет задерживать норвежские суда. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее норвежские власти арестовали судно «Профессор Молчанов», которое находилось на архипелаге Шпицберген в Баренцбурге. Такие меры были приняты по заявлению украинской группы «Нафтогаз».
По словам Соболева, арест корабля - «мягко выражаясь, крайне недружественный шаг».
«Если при задержании судна имела место гибель людей, то это акт международного терроризма. Безусловно, будем норвежские суда задерживать. Северный флот у нас самый мощный. Он способен решить задачи, если верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации такие задачи поставит», — подчеркнул депутат.
Парламентарий отметил, что Москва продолжает отвечать государствам НАТО на их недружественные действия на фронтах специальной военной операции. В частности, РФ наносит удары по судам, следующим в порты Одессы и Одесской области.
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