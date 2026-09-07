Путин поговорил по телефону с Алиевым
7 сентября 202612:29
Юлия Савченко
Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры. Об этом рассказали в Кремле.
Главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торговле и экономике, а также в гуманитарной сфере, пишет RT.
«Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях», - говорится в сообщении.
Ранее Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланниками американского президента Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
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