Путин поговорил по телефону с Алиевым

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры. Об этом рассказали в Кремле.

Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама 9 сентября

Главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торговле и экономике, а также в гуманитарной сфере, пишет RT.

«Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях», - говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланниками американского президента Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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ФОТО: РИА Новости / Ильхам Алиев
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