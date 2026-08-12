В РФ раскрыли смысл заявления Путина о зеркальном ответе на захват судов

Заявление президента Владимира Путина о зеркальном ответе на захват российских торговых судов в любой точке мира адресовано странам НАТО. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.

По словам эксперта, это послание направлено прежде всего Франции, Великобритании и ряду других государств альянса, которые занимаются морским пиратством в отношении российских торговых судов. Коротченко подчеркнул, что глава государства специально оговорил возможность ответа в любой географической точке, включая Тихий океан.

Путин заявил о росте конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Аналитик обратил внимание на то, что если российские танкеры захватывают в Средиземном море или Атлантике, Россия вправе проводить ответные операции в других акваториях. По его словам, данное заявление развязывает Москве руки для зеркальных мер на каждый случай захвата.

Эксперт отметил, что торговые суда, идущие под флагами указанных государств, становятся законной целью для ответных действий России. В частности, такие операции может проводить Тихоокеанский флот, добавил Коротченко.

В среду, 12 августа, Путин на завершающей стадии учений Тихоокеанского флота заявил, что Россия будет отвечать зеркально на попытки захвата своих торговых судов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВМФ РФНАТОВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры