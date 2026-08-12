В РФ раскрыли смысл заявления Путина о зеркальном ответе на захват судов

Заявление президента Владимира Путина о зеркальном ответе на захват российских торговых судов в любой точке мира адресовано странам НАТО. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.

По словам эксперта, это послание направлено прежде всего Франции, Великобритании и ряду других государств альянса, которые занимаются морским пиратством в отношении российских торговых судов. Коротченко подчеркнул, что глава государства специально оговорил возможность ответа в любой географической точке, включая Тихий океан.