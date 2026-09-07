СМИ: Стивен Сигал распродал всю свою недвижимость в США

Так, в 2017 году кинозвезда выставил на продажу свое поместье в штате Теннесси - особняк в колониальном стиле площадью 743 квадратных метра. Год спустя он продал недвижимость за 880 тысяч долларов. Позднее, в 2021 году, Сигал избавился от дома в Аризоне. Объект продали за 3,55 млн долларов.

Еще один особняк артиста в Калифорнии был выставлен на продажу еще в 2016 году за 12 млн долларов. Продать объект удалось лишь в 2022-м за 7 млн.

Ранее стало известно, что Стивен Сигал решил продать свой дом в Подмосковье. Особняк расположен на Рублево-Успенском шоссе в закрытом поселке «Конус» в селе Усово, пишет Ura.ru.

