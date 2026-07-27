Захват и продажа: Как Европа узаконила пиратство в отношении российских танкеров
России придется усиливать вооружение танкеров, либо вводить дополнительные конвои для кораблей, заявил НСН Сергей Пикин.
Европа фактически узаконила пиратство в отношении российских танкеров с нефтью, пока остается лишь силовой метод защиты, но в суды Россия также будет пробовать обращаться, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Страны Евросоюза разработали механизм, который позволит им распоряжаться изъятой российской нефтью без передачи выручки ее владельцам, сообщается в официальном журнале ЕС. Согласно этому положению, после завершения процедуры конфискации нефти, в том числе с задержанных танкеров, страны ЕС смогут вывести груз из-под запрета на покупку и перемещение, продать его третьей стороне и не перечислять средства прежнему российскому владельцу. Пикин назвал это решение деградацией Европы.
«Это, можно сказать, узаконенное пиратство. Если раньше стеснялись подобные действия предпринимать, то сейчас уже даже официальный нормативный акт разработан. То, что публикуется в официальном журнале ЕС, считается у них нормативным актом. Это печально, что Европа дошла до такого уровня деградации. У нас вариант только один – сделать так, чтобы наши корабли не оказывались целью и мишенью для захвата. Видимо, придется усиливать вооружение, либо вводить дополнительные конвои корабля. Придется действовать симметрично угрозе. Пиратство – это вещь, которая уже в XX веке не была юридически законной. Поэтому в целом можно будет обращаться в суды, но посмотрим, какой будет результат. Пробовать обращаться точно будем», - отметил он.
Он также раскрыл, как эта «схема» будет работать на практике.
«Все это будет происходить по пиратской схеме, ничего не поменялось с тех пор, просто захват судна. Никто не будет перекачкой нефти заниматься на месте, они просто будут этот корабль перемещать в порт, а оттуда уже забирать. Также есть вариант продажи нефти вместе с танкером», - рассказал собеседник НСН.
В Кремле заявляли, что реакция России на возможную продажу захваченной нефти будет «юридической». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что ответные меры будут приняты в отношении тех, кто будет как продавать эту нефть, так и покупать ее.
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