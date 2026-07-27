Европа фактически узаконила пиратство в отношении российских танкеров с нефтью, пока остается лишь силовой метод защиты, но в суды Россия также будет пробовать обращаться, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Страны Евросоюза разработали механизм, который позволит им распоряжаться изъятой российской нефтью без передачи выручки ее владельцам, сообщается в официальном журнале ЕС. Согласно этому положению, после завершения процедуры конфискации нефти, в том числе с задержанных танкеров, страны ЕС смогут вывести груз из-под запрета на покупку и перемещение, продать его третьей стороне и не перечислять средства прежнему российскому владельцу. Пикин назвал это решение деградацией Европы.