Основная тема предстоящего саммита G20 звучит как «Восстановимся вместе, восстановимся сильнее» вкупе с обсуждением проблем глобального здравоохранения и перехода стран к устойчивой энергетике. Однако издание отмечает, что на саммите G20 не будет достигнуто продуктивных соглашений, особенно важных для развивающихся стран.

Наоборот, ожидается, что конференция станет площадкой для конфронтаций, а также попыток крупных стран «навязывать свою волю меньшим или бедным странам». Более того, саммит длится всего два дня. И поэтому есть шанс, что не удастся конструктивно обсудить заявленные темы, если все обсуждение сведется к обвинениям и призывам, навязанным Вашингтоном и его союзниками.

В издании подчеркнули, что глобальный раскол, вызванный конфликтом на Украине и продвижением США своей стратегии по сдерживанию Китая, является новой ситуацией для саммита.