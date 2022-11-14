Переговоры или жесткая риторика? Чего ждать от саммита G20
Запад хочет усилить международную конфронтацию на саммите G20, на этом фоне власти Индонезии призывают лидеров смягчить риторику в отношении России.
Страны Запада во главе с США едут на саммит G20, чтобы усилить международную конфронтацию и поссориться с другими участниками встречи вместо того, чтобы объединиться и вместе решать глобальные проблемы. Об этом сообщило издание Global Times.
Основная тема предстоящего саммита G20 звучит как «Восстановимся вместе, восстановимся сильнее» вкупе с обсуждением проблем глобального здравоохранения и перехода стран к устойчивой энергетике. Однако издание отмечает, что на саммите G20 не будет достигнуто продуктивных соглашений, особенно важных для развивающихся стран.
Наоборот, ожидается, что конференция станет площадкой для конфронтаций, а также попыток крупных стран «навязывать свою волю меньшим или бедным странам». Более того, саммит длится всего два дня. И поэтому есть шанс, что не удастся конструктивно обсудить заявленные темы, если все обсуждение сведется к обвинениям и призывам, навязанным Вашингтоном и его союзниками.
В издании подчеркнули, что глобальный раскол, вызванный конфликтом на Украине и продвижением США своей стратегии по сдерживанию Китая, является новой ситуацией для саммита.
«Но это лишь подчеркивает решающую ценность G20 как важной платформы для преодоления глобальных кризисов, а также реформирования и улучшения глобального экономического управления», ― подчеркнули в статье.
Так, президент Индонезии Джоко Видодо и другие политики 13 ноября призвали западных лидеров смягчить риторику в отношении России на саммите G20. Видодо отметил, что лидерам необходимо проявить гибкость и рассмотреть возможность быть более мягкими к России.
«На американских, европейских, австралийских и японских должностных лиц… оказывают давление индонезийские коллеги, в частности президент Джоко Видодо, чтобы они продемонстрировали гибкость и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики, чтобы Москва… согласилась на коммюнике по завершении встречи», — написала газета Politico со ссылкой на осведомленных дипломатов.
При этом отмечается, что Саудовская Аравия, Индия, Бразилия и Китай не намерены осуждать политику РФ в контексте конфликта на Украине. По данным собеседников издания, Видодо пытается избежать изгнания России из «большой двадцатки» и превращения ее в G19, как это произошло в 2014 году с G8 после вхождения Крыма в состав России.
Тем временем премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже пообещал, что на саммите в Индонезии он выступит с критикой в адрес России из-за начатых ею боевых действий на Украине и их последствий. По словам Сунака, предстоящий саммит «не будет обычным».
«Мы подвергнем критике режим (президента России Владимира – ред. НСН) Путина», - приводит The Telegraph слова премьер-министра, который подчеркнул, что британская сторона намерена «разоблачить пренебрежение» Москвы международным сотрудничеством и вопросами суверенитета.
Противостояние на саммите на Бали предрекли также США и Китаю. CNN 12 ноября сообщил, что главной интригой G20 может стать встреча президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином. Политики в последний раз виделись больше 10 лет назад. И сейчас нет уверенности в том, что их разговор может оказаться продуктивным. Причины ― многочисленные разногласия, а также взаимная неприязнь и подозрительность.
Несмотря на пессимистичные прогнозы, некоторые эксперты все еще надеются на контакты России и США в рамках саммита. Как отмечал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», если республиканцы одержат победу на выборах в Палату представителей США, то они заставят президента страны Джо Байдена начать переговоры с Владимиром Путиным.
«Если демократическая партия проиграет 8 ноября, то Байдена заставят (пойти на переговоры – ред. НСН). Сейчас Байден говорит, что будет разговаривать с Путиным только про обмен. Но, думаю, его пыл убавится к встрече Большой двадцатки», - говорил профессор.
Саммит «большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, который прибыл на Бали 13 ноября. Кроме того, стало известно, что президент Владимир Путин может принять участие в саммите, но в онлайн-формате. Украинский лидер Владимир Зеленский также примет участие в саммите с видеообращением.
Многие иностранные политики не одобрили возможное присутствие делегации России на саммите. Президент США Джо Байден заявил, что российскому коллеге не стоит приезжать на Бали. Тогда еще кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак призвал не пускать Путина на мероприятия G20 до окончания спецоперации.
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