Госдеп: Блинкен не планирует общения с Лавровым на саммите G20

«У нас нет планов какого-либо формального взаимодействия на данном этапе», — сказал дипломат. Он отметил, что Лавров оказался в изоляции в ходе недавней встречи министров иностранных дел «двадцатки» в Индонезии, и спрогнозировал схожий прием в ходе саммита.

Ранее пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин заявил, что делегацию России на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

