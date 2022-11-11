Госдеп: Блинкен не планирует общения с Лавровым на саммите G20

Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует общения с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Индонезии, сообщил журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.

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«У нас нет планов какого-либо формального взаимодействия на данном этапе», — сказал дипломат. Он отметил, что Лавров оказался в изоляции в ходе недавней встречи министров иностранных дел «двадцатки» в Индонезии, и спрогнозировал схожий прием в ходе саммита.

Ранее пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин заявил, что делегацию России на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mid.ru
ТЕГИ:Саммит G20Сергей Лавров
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