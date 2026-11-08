МВД: Мошенники похищают данные через поддельные Wi-Fi сети и QR-коды

Специалисты ведомства указывают и на другие распространённые методы хищения информации: использование Bluetooth‑соединения, а также оставление в людных местах заражённых вредоносным ПО флеш‑накопителей и внешних аккумуляторов.

В управлении подчёркивают, что публичные Wi‑Fi‑точки нередко оказываются ловушкой: преступники разворачивают их фейковые копии, чтобы перехватывать учётные данные, пароли и сведения о платёжных средствах пользователей. В МВД настоятельно советуют не вводить личные и финансовые данные через открытые сети, а для безопасного подключения — обязательно уточнять у персонала заведения корректное название официальной точки доступа.

Отдельную опасность представляют поддельные QR‑коды, которые размещают в общественных пространствах. Такие коды могут перенаправлять на фишинговые ресурсы либо имитировать легитимные платёжные формы. Чтобы минимизировать риски, в ведомстве рекомендуют воздерживаться от сканирования QR‑кодов, источник которых не подтверждён.

Включённый Bluetooth тоже может стать каналом утечки данных: через него мошенники стремятся получить доступ к переписке и списку контактов на устройстве. Эксперты по информационной безопасности советуют отключать Bluetooth, когда он не нужен, и ни в коем случае не принимать входящие файлы или подключения от неизвестных отправителей.

Особого внимания заслуживают найденные в общественных местах флешки и повербанки. В МВД предупреждают: такие устройства могут быть специально оставлены злоумышленниками и содержать вредоносное ПО — оно способно как похитить конфиденциальные данные, так и заблокировать работу устройства. Подключать подобные носители категорически не рекомендуется, даже если они выглядят как случайно утерянные вещи.

Обычно на сгенерированных видео герои могут быть слегка заторможены, что отличает их от реальных людей, также нужно обращать внимание на качество звука и фон, заявил ранее НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.

