В России в рамках особого режима эксплуатации иностранных самолетов можно не возвращать воздушные аппараты и двигатели лизингодателю, а также запрещено вывозить самолеты за границу, в целом этот режим позволяет обходить иностранные санкции. Об этом в беседе с НСН заявил директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.

Ранее в Минтрансе сообщили, что российские авиакомпании смогут пользоваться иностранными самолетами еще как минимум два года, так как ведомство собирается продлить особый режим их эксплуатации.