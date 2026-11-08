«Ответ санкциям»: В РФ продлят особый режим для иностранных самолетов
Эксперт Юрий Захарченко в эфире НСН напомнил, что в обслуживании зарубежных воздушных аппаратов России помогают дружественные страны.
В России в рамках особого режима эксплуатации иностранных самолетов можно не возвращать воздушные аппараты и двигатели лизингодателю, а также запрещено вывозить самолеты за границу, в целом этот режим позволяет обходить иностранные санкции. Об этом в беседе с НСН заявил директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.
Ранее в Минтрансе сообщили, что российские авиакомпании смогут пользоваться иностранными самолетами еще как минимум два года, так как ведомство собирается продлить особый режим их эксплуатации.
Согласно проекту постановления правительства РФ, иностранные воздушные суда смогут эксплуатироваться в России по особым правилам до конца 2028 года, пишут «Ведомости». По словам Захарченко, это позволит и дальше бороться с зарубежными санкциями.
«Ясно, что это связано с продолжением санкционного давления. Этот особый режим — это ответ на международные санкции, и он позволяет российским компаниям продолжать эксплуатировать иностранные самолеты, несмотря на запрет. Прежде всего эти санкции вводились через лизинговую компанию, потому что большое количество летательных аппаратов взято в лизинг у иностранной компании. Если иностранный лизингодатель требует вернуть эти самолеты, особым режимом, введенным в России, авиакомпании имеют право не возвращать ни самолет, ни двигатели лизингодателю», - объяснил он.
Специалист также напомнил, что в рамках особого режима запрещено вывозить самолеты за границу.
«Кроме того, важнейший вопрос — это техническое обслуживание и ремонт таких воздушных судов. Этим особым режимом их разрешено проводить по российским Федеральным авиационным правилам без согласования и одобрения иностранных сертифицирующих органов. И как защита внутреннего рынка запрещен вывоз авиатехники за пределы России. Или только с разрешения специальной правительственной комиссии, чтобы заблокировать принудительный вывоз бортов за рубеж», - уточнил Захарченко.
Он отметил, что в обслуживании зарубежных самолетов России помогают дружественные страны.
«Российские авиакомпании продолжают эксплуатировать (иностранные самолеты – прим. НСН) по-прежнему только своими силами. Если иностранные сертифицированные эксплуатационные организации ушли из России, то российские сервисные компании остались. У крупных авиакомпаний свои технические центры. С точки зрения технологий особых отличий нет, но вместе с тем есть и сложности. Что касается запчастей, понятно, что поставка идет из дружественных стран. Известно о сотрудничестве, например, с Ираном, где санкционный режим в этом отношении даже более жесткий, вместе с тем санкционная техника эксплуатируется. Да, это вне всякого сомнения влияет на безопасность, но вместе с тем эксплуатация остается законной и технически возможной», - заметил директор профобъединения.
Специальный правовой режим для российских авиакомпаний, которые эксплуатируют самолеты и двигатели, принадлежащие лизингодателям из недружественных государств, был введен в марте 2022 года. Тогда крупнейшие лизингодатели потребовали возврата своих самолетов и двигателей из-за санкций, но российские перевозчики получили право продолжать эксплуатировать борта, по которым были получены уведомления о расторжении договора лизинга.
Авиакомпаниям удалось завершить процесс страхового урегулирования примерно по половине от общего числа самолетов (по более 200 бортам). Известно, что большинство выкупленных лайнеров эксплуатирует группа «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines и «Аврора». Директор объединения объяснил этот механизм.
«Страховое урегулирование — это не про собственность, а про страхование бортов лизинговыми компаниями. То есть сейчас благодаря этому режиму страхование стало возможным проводить уже по российским национальным правилам и стандартам. Грубо говоря, перестраховали самолеты в российских страховых компаниях», - заключил собеседник НСН.
Ранее Юрий Захарченко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что российской авиации нужно минимум вдвое больше бортов, чем предлагают заводы.
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