По данным китайского издания, решение мировых проблем в 2022 году никого на Западе не интересует. Западные страны приехали на встречу в Индонезию с целью поссориться. «…Общественное мнение уже сделало приблизительные прогнозы о том, кто станет их мишенью и что они им скажут», — говорится в статье.

Отмечается, что из-за конфронтации никакого серьезного диалога на саммите G20 не произойдет. При этом мировое сообщество единогласно осудит происходящее.

Чиновники в Европе считают, что у Китая нет причин отказываться от поддержки России на саммите G20. Позиции Москвы и Пекина перед началом форума очень близки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

