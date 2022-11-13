На саммите G20 не будет общей фотографии участников
Индонезия отказалась от традиционной общей фотографии на саммите G20, сообщает Independent.
Причиной стали разногласия между участниками мероприятия из-за ситуации вокруг Украины. Фото, на котором мировые лидеры позируют вместе на крупных саммитах, отменят на предстоящей встрече.
Между участниками саммита возникли многочисленные разногласия.
Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать делегацию России на предстоящем саммите «Большой двадцатки». Европейцы хотят дать понять Москве, что любые переговоры должны проводиться на приемлемых для Киева условиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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