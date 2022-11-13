На саммите G20 не будет общей фотографии участников

Индонезия отказалась от традиционной общей фотографии на саммите G20, сообщает Independent.

Песков: Путин не будет выступать на саммите G20 по видеосвязи

Причиной стали разногласия между участниками мероприятия из-за ситуации вокруг Украины. Фото, на котором мировые лидеры позируют вместе на крупных саммитах, отменят на предстоящей встрече.

Между участниками саммита возникли многочисленные разногласия.

Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать делегацию России на предстоящем саммите «Большой двадцатки». Европейцы хотят дать понять Москве, что любые переговоры должны проводиться на приемлемых для Киева условиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Michael Bridgen
ТЕГИ:Саммит G20
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