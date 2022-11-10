Маск выступит перед индонезийскими студентами на саммите G20

Американский предприниматель Илон Маск выступил в рамках саммита G20 на Бали перед индонезийскими студентами, заявил представитель координационного министерства по морским делам и инвестициям Индонезии Андреас Дипи Патриа, передает РИА Новости.

По его словам, 500 студентов были выбраны специально для выступления главы Tesla.

В ООН обратились к Маску из-за Twitter

Выступление состоится 14 ноября в формате диалога с индонезийским бизнесменом Сехатом Сутарьей.

Ранее Илон Маск продал 19,5 миллиона акций компании Tesla стоимостью практически 4 миллиарда долларов, передает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

До этого СМИ сообщали о падении состоянии миллиардера ниже 200 миллиардов долларов из-за колебаний акций Tesla после покупки Twitter (заблокирован в РФ).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саммит G20Илон Маск
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