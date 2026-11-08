Мария Погребняк поругалась с Аланой Мамаевой в новом выпуске «Звезды в джунглях»
В свежем эпизоде реалити‑шоу «Звёзды в джунглях» на ТНТ между моделью Марией Погребняк и её подругой Аланой Мамаевой вспыхнул конфликт.
С первых минут участия Мария дала понять, что намерена встряхнуть проект: она открыто заявила, что не потерпит лицемерия и стремления всем угодить — и собирается менять сложившийся уклад.
Появление Погребняк в команде ломает привычные связи и договорённости, к которым остальные участники оказались не готовы. Алана Мамаева, которая с самого старта находится в проекте, вряд ли станет поддерживать такой подход.
Противостояние между девушками неизбежно: Алана не готова ставить под удар уже сложившиеся дружеские отношения ради сближения с Марией. У неё своё видение того, как должна строиться игра, и она намерена его придерживаться.
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