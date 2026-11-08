Мария Погребняк поругалась с Аланой Мамаевой в новом выпуске «Звезды в джунглях»

С первых минут участия Мария дала понять, что намерена встряхнуть проект: она открыто заявила, что не потерпит лицемерия и стремления всем угодить — и собирается менять сложившийся уклад.

Появление Погребняк в команде ломает привычные связи и договорённости, к которым остальные участники оказались не готовы. Алана Мамаева, которая с самого старта находится в проекте, вряд ли станет поддерживать такой подход.

Противостояние между девушками неизбежно: Алана не готова ставить под удар уже сложившиеся дружеские отношения ради сближения с Марией. У неё своё видение того, как должна строиться игра, и она намерена его придерживаться.

Ранее певица Татьяна Куртукова ответила заслуженной артистке РФ Пелагее, которвя раскритиковала песню «Матушка», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

