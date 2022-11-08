Белый дом: Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не намерен встречаться с главой России Владимиром Путиным на полях предстоящего в Индонезии саммита G20, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Президент дал четко понять, что не имеет такого намерения», — сказала она. Отмечается, что Вашингтон вступает за то, чтобы Украина также приняла участие в предстоящей встрече высшего уровня на Бали, если на ней будет представлена Россия.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти Соединенных Штатов поддерживают диалог с Россией на темы, имеющие двустороннее значение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Саммит G20Джо БайденВладимир Путин
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