Зеленский заявил, что выступит в рамках G20 с видеообращением

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил свое участие в саммите G20 в Индонезии с видеообращением.

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«Очень активно готовимся к важной неделе для Украины, дипломатической неделе. Состоится саммит "Группы двадцати" в Индонезии, и наша позиция будет представлена... Уже во вторник мое обращение», - заявил глава государства в видеообращении в Telegram.

Чиновники в Европе считают, что у Китая нет причин отказываться от поддержки России на саммите G20. Позиции Москвы и Пекина перед началом форума очень близки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:Саммит G20Владимир Зеленский
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