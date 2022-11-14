Зеленский заявил, что выступит в рамках G20 с видеообращением

«Очень активно готовимся к важной неделе для Украины, дипломатической неделе. Состоится саммит "Группы двадцати" в Индонезии, и наша позиция будет представлена... Уже во вторник мое обращение», - заявил глава государства в видеообращении в Telegram.

Чиновники в Европе считают, что у Китая нет причин отказываться от поддержки России на саммите G20. Позиции Москвы и Пекина перед началом форума очень близки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

