Более 60 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Гизе
В районе Эль‑Айят неподалёку от Гизы в Египте произошёл сход поезда с рельсов — в результате ЧП пострадали 64 человека, сообщила пресс‑служба Минздрава Египта.
По информации портала Masrawy, к месту аварии оперативно прибыли порядка 50 автомобилей скорой помощи. С путей сошли четыре вагона. Сейчас правоохранительные структуры проводят проверку, выясняя обстоятельства случившегося; также ведётся оценка причин инцидента и размера нанесённого ущерба.
Как передаёт портал Youm7 со ссылкой на Национальное железнодорожное управление Египта, авария случилась из‑за столкновения двух составов: один следовал из Гизы в Эль‑Файюм, другой — из Каира в Асуан. Для устранения последствий на место направили аварийные бригады, а также подъёмную технику, включая краны.
В октябре в испанской провинции Толедо произошло столкновение двух высокоскоростных поездов, двигавшихся по маршруту Мадрид — Севилья, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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