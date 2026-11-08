Более 60 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Гизе

По информации портала Masrawy, к месту аварии оперативно прибыли порядка 50 автомобилей скорой помощи. С путей сошли четыре вагона. Сейчас правоохранительные структуры проводят проверку, выясняя обстоятельства случившегося; также ведётся оценка причин инцидента и размера нанесённого ущерба.

Как передаёт портал Youm7 со ссылкой на Национальное железнодорожное управление Египта, авария случилась из‑за столкновения двух составов: один следовал из Гизы в Эль‑Файюм, другой — из Каира в Асуан. Для устранения последствий на место направили аварийные бригады, а также подъёмную технику, включая краны.

В октябре в испанской провинции Толедо произошло столкновение двух высокоскоростных поездов, двигавшихся по маршруту Мадрид — Севилья, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

