В Кремле объяснили, почему Путин не поедет на саммит G20

Президент Владимир Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки» в Индонезии, так как главе государства нужно находиться в это время в России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Кроме того, представитель Кремля сообщил, что в планах Путина нет участия в саммите онлайн или видеообращения к участникам.

Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября, Россию на мероприятии представит министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саммит G20Дмитрий ПесковВладимир Путин
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