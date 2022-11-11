В Кремле объяснили, почему Путин не поедет на саммит G20

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что в планах Путина нет участия в саммите онлайн или видеообращения к участникам.

Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября, Россию на мероприятии представит министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

