Отказники и «ноунеймы». У «Единой России» появились проблемы перед выборами

Дело в том, что выигравший праймериз и выдвинутый съездом партии Карен Аперян не подал документы на регистрацию кандидатом, а нового кандидата в округе единороссы не могут выдвинуть по закону — подобные решения принимает только съезд. А занявший на предварительном голосовании «Единой России» второе место, избиравшийся в Думу шесть последних созывов, Николай Гончар и вовсе заявил, что раздумывает над тем, чтобы поддержать на выборах члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина - и объяснил, почему.

«Мне небезразлична судьба моего округа. Я хорошо знаю Митрохина. Он все эти годы работал на территории округа, помогал людям и помогал мне, как депутату, помогать им. И, если мы о чем-то договариваемся, он свое обещание выполнит, какие бы экстравагантные способы он для этого ни выбирал. Я, например, не сомневаюсь, что в конфликте между застройщиками, с одной стороны, и жителями — с другой, Митрохин займет сторону жителей», - сказал РБК Гончар.

«Яблоко», очевидно, будет делать ставку на Москву. Бывший вице-спикер Госдумы Владимир Рыжков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил о возможных кандидатах-«яблочниках».

«По Москве от этой партии пойдут на выборы Сергей Митрохин, Марина Литвинович, Кирилл Гончаров и еще огромное количество замечательных кандидатов. Мы идем в команде и будем бороться за победу. Несмотря на все, что происходит, мы видим смысл бороться за наши ценности и убеждения», - заявил политик.

Сам он будет также избираться от партии «Яблоко», но по 37-му округу Москвы в Мосгордуму. Ранее в этом же округе выдвигался Илья Яшин, но он был снят с выборов из-за поддержки Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). При этом Рыжков назвал несправедливым и неправильным снятие своего конкурента с выборов.