Отказники и «ноунеймы». У «Единой России» появились проблемы перед выборами
У оппозиционных партий в этом году есть шансы пройти в парламент, считают эксперты.
До Единого дня голосования осталось всего сорок дней, и интриг, связанных с предстоящими выборами становится все больше. Как сообщили в РБК, «Единая Россия» может лишиться кандидатов в одном из самых сложных для партии округов Москвы — 208-м (ЦАО).
Дело в том, что выигравший праймериз и выдвинутый съездом партии Карен Аперян не подал документы на регистрацию кандидатом, а нового кандидата в округе единороссы не могут выдвинуть по закону — подобные решения принимает только съезд. А занявший на предварительном голосовании «Единой России» второе место, избиравшийся в Думу шесть последних созывов, Николай Гончар и вовсе заявил, что раздумывает над тем, чтобы поддержать на выборах члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина - и объяснил, почему.
«Мне небезразлична судьба моего округа. Я хорошо знаю Митрохина. Он все эти годы работал на территории округа, помогал людям и помогал мне, как депутату, помогать им. И, если мы о чем-то договариваемся, он свое обещание выполнит, какие бы экстравагантные способы он для этого ни выбирал. Я, например, не сомневаюсь, что в конфликте между застройщиками, с одной стороны, и жителями — с другой, Митрохин займет сторону жителей», - сказал РБК Гончар.
«Яблоко», очевидно, будет делать ставку на Москву. Бывший вице-спикер Госдумы Владимир Рыжков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил о возможных кандидатах-«яблочниках».
«По Москве от этой партии пойдут на выборы Сергей Митрохин, Марина Литвинович, Кирилл Гончаров и еще огромное количество замечательных кандидатов. Мы идем в команде и будем бороться за победу. Несмотря на все, что происходит, мы видим смысл бороться за наши ценности и убеждения», - заявил политик.
Сам он будет также избираться от партии «Яблоко», но по 37-му округу Москвы в Мосгордуму. Ранее в этом же округе выдвигался Илья Яшин, но он был снят с выборов из-за поддержки Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). При этом Рыжков назвал несправедливым и неправильным снятие своего конкурента с выборов.
«Да, по этому закону могут отстранить от выборов практически любого. Любое несогласие с этим законом и соответствующими решениями можно интерпретировать, как угодно. Этим и плохи такие законы, что они не только нарушают Конституцию, но и открывают дорогу для произвола в отношении любого гражданина России», - заключил Рыжков.
При этом помешать популярности партии «Яблоко» могут заявления ее основателя Григория Явлинского, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Аббас Галлямов. Обращение Явлинского к сторонникам Алексея Навального с просьбой не голосовать за «Яблоко» является попыткой уничтожить свою партию и следствием зависти, считает Галлямов.
«Очевидно, что он (Явлинский – прим. НСН) резко ухудшает электоральные перспективы «Яблока». Для преодоления пятипроцентного барьера у «Яблока» избирателей не хватает, их электоральное ядро – это 2-3% избирателей, при том еще не факт, что они придут на участки. Возможность преодолеть 5-процентный барьер была связана исключительно с «протестным голосованием» сторонников Навального. Его сторонники должны выбирать между теми партиями, которые будут в бюллетенях. До вчерашнего дня «Яблоко» и КПРФ представлялись наиболее вероятными кандидатами на получение этой «протестной прибавки». Сторонники Навального активны, и большинство из них придет на избирательные участки. Это достаточно большая группа, она гораздо больше, чем базовые избиратели «Яблока». Можно по-разному считать, но это от 15 до 25% избирателей. Явлинский отказался от голосов этих людей. Он сказал: "Мне они не нужны, мне моих 2-3% хватит". Очевидно, что это не просто выстрел себе в ногу, это выстрел в голову», - уверен политолог.
В самой партии говорят, что не видели интервью Явлинского и готовятся к выборам.
«Я не видел это выступление и ничего не могу прокомментировать. Я сейчас не смотрю ни телевизор, ни интернет – готовлюсь к выборам депутатов в Псковской области и в Госдуму», - сказал «Радиоточке НСН» член федерального политического комитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг.
Сам Явлинский уже заявил, что не будет баллотироваться в Думу. Первым номером в партийном списке идет Николай Рыбаков. Решение партии не выдвигать Явлинского, вероятно, негативно скажется на результатах политической силы, заявил глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Я с трудом могу вспомнить, как выглядит глава партии «Яблоко» Рыбаков. Для того, чтобы вспомнить, как он выглядит, мне надо погуглить его фотографию. Явлинский хотя бы был узнаваемой фигурой, а вместо него ставить во главе списке единственного ноунейма, не уверен, что это хороший вариант», - объяснил Минченко.
Политолог считает, что шансы пройти в парламент будут у партий с оппозиционной направленностью и говорящим названием.
«Я думаю, что помимо четырех парламентских партий, гипотетические шансы есть у трех политических сил: у «Яблока», как у единственной антипутинской партии, у «Партии пенсионеров» за счет говорящего названия и у партии «Новые люди» за счет названия и яркой фигуры Сарданы Авксентьевой (бывшая мэр Якутска – прим. НСН)», - добавил политолог.
По его словам, Авксентьева номер один среди новых лиц, которые раньше не были представлены в федеральной политике.
«Это человек-символ. Недавние исследования социологические показали, что люди в разных территориях, когда их спрашивают, кто, на ваш взгляд, был бы идеальным депутатом, называют Авксентьеву. Все-таки очень устойчивый, позитивный миф о женщине-мэре, которая избралась против воли властей и оказалась очень эффективным, скромным и честным управленцем. Из новых людей, которые сейчас оказались в списках политических партий, это, наверное, самое удачное приобретение», - рассказал Минченко.
Ранее ЦИК утвердил порядок голосования на сентябрьских выборах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+24 818 / сут.
Умерли
141 тыс.+734 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+21 336 / сут.
- Третью вспышку птичьего гриппа за 10 дней зафиксировали в Тюменской области
- В Хьюстоне неизвестный открыл огонь по посетителям кафе
- Россия стала лидером по импорту грузинского вина в 2021 году
- На месте катастрофы Ан-26 найдет «черный ящик»
- Далай-лама рассказал о продолжительности здорового сна
- Талибы захватили переход на границе с Туркменией
- В МИД заявили о готовности России к диалогу с США по Ливии
- В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение
- Названа причина жесткой посадки частного самолета на Ямале
- Стали известны мотивы предполагаемых убийц президента Гаити
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru