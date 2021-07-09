СМИ: после выборов готовятся новые отставки губернаторов
Главы Орловской области Андрей Клычков (представляет КПРФ) и Тамбовской области Александр Никитин («Единая Россия») могут в покинуть свои посты после выборов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. По его данным, к обоим главам регионов «есть вопросы в Кремле».
В пресс-службах этих губернаторов такую информацию не подтвердили.
Между тем, руководитель агентства «Максимов консалтинг» Андрей Максимов заявил, что у Клычкова «не всегда хорошо идут дела», но, по его мнению, Кремль не отправит орловского главу в отставку без согласования с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Политолог пояснил это тем, что Орловская область – родина Зюганова, он до сих пор имеет большое влияние на региональную политику. Максимов напомнил, что предыдущий глава субъекта Вадим Потомский также представлял партию коммунистов.
Что касается главы Тамбовской области, то на этот пост Никитин был назначен региональным политсоветом ЕР «без особого желания». Никитин из Мичуринска, как человек пришлый, он не смог оказать особого влияния на электоральную ситуацию. В отличие от бывшего мэра, руководителя региональной «Родины» Максима Косенкова. Эта партия стала ключевой в горсовете Тамбова. По мнению политолога, если в сентябре «Родина» победит на выборах в Тамбовскую областную думу, то, скорее всего, Никитин уйдет в отставку.
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