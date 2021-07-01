ЦИК утвердил порядок голосования на сентябрьских выборах
Центризбирком России окончательно утвердил положение о голосовании на выборах и референдумах, которые пройдут в 17, 18 и 19 сентября 2021 года, сообщает ТАСС.
В постановлении ЦИК говорится, что в трёхдневном голосовании можно будет принять участие как на избирательных участках, так и вне помещения для голосования (на дому). Для избирателей, которые находятся в населённых пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение, предусмотрена дополнительная форма голосования.
Отдать свой голос избиратели смогут в период с 8:00 до 20:00 по местному времени. Для обеспечения сохранности бюллетеней в течение всех трех дней голосования предусматривается использование сейф-пакетов и сейфов.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование «на пеньках», то есть на придомовых территориях, использоваться не будет. При этом в семи регионах РФ голосование пройдёт также в онлайн-формате, сообщает RT.
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