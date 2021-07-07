Сергей Зверев будет баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленые»

Российский стилист, певец и телеведущий Сергей Зверев вошел в список кандидатов в Госдуму восьмого созыва от партии «Зеленые», сообщает ТАСС.

По его словам, об это его просили те, кто следил за его деятельностью в области экологии.

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Стилист отметил, что сначала не соглашался, но теперь будет выдвигаться от одномандатного округа и по федеральному списку.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский опроверг информацию о ссоре со своим сыном, вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым, неожиданно вышедшим из партии и отказавшимся участвовать в выборах депутатов в Госдуму РФ.

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ФОТО: пресс-служба Сергея Зверева
ТЕГИ:ГосдумаСергей Зверев
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