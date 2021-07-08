«Выстрел в голову». Явлинский решил «убить» «Яблоко», чтобы партия не досталась Навальному

Ранее Явлинский обратился к сторонникам Навального с просьбой не голосовать за его партию. Он пояснил, что «Яблоко» не поддерживает идеи Навального и не будет выдвигать на выборы его соратников.

«Я не видел это выступление и ничего не могу прокомментировать. Я сейчас не смотрю ни телевизор, ни интернет – готовлюсь к выборам депутатов в Псковской области и в Госдуму», - сказал «Радиоточке НСН» член федерального политического комитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Галлямов же считает, что заявление Явлинского поставило крест на выборных перспективах «Яблока».

«Очевидно, что он (Явлинский – прим. НСН) резко ухудшает электоральные перспективы «Яблока». Для преодоления 5-процентного барьера у «Яблока» избирателей не хватает, их электоральное ядро – это 2-3% избирателей, при том еще не факт, что они придут на участки. Возможность преодолеть 5-процентный барьер была связана исключительно с «протестным голосованием» сторонников Навального. Его сторонники должны выбирать между теми партиями, которые будут в бюллетенях. До вчерашнего дня «Яблоко» и КПРФ представлялись наиболее вероятными кандидатами на получение этой «протестной прибавки». Сторонники Навального активны, и большинство из них придет на избирательные участки. Это достаточно большая группа, она гораздо больше, чем базовые избиратели «Яблока». Можно по-разному считать, но это от 15 до 25% избирателей. Явлинский отказался от голосов этих людей. Он сказал: "Мне они не нужны, мне моих 2-3% хватит". Очевидно, что это не просто выстрел себе в ногу, это выстрел в голову», - уверен политолог.

По его мнению, Явлинский утратил влияние на своих избирателей, но из-за зависти не хочет отдавать «Яблоко» Навальному, а намерен «убить» партию.

«Явлинский контролирует партийное руководство, но умами рядовых избирателей «Яблока» Навальный владеет в гораздо больше степени, чем сам Явлинский. Это уже не партия Явлинского. Если говорить о рядовых избирателях, это уже в гораздо большей степени партия Навального. Явлинский понимает, что «Яблоко» для него это, по сути, отрезанный ломоть. Ему проще "убить" эту партию, чтобы она не избралась в парламент, чем она уйдет к другому. Со словами «так не доставайся же ты никому" Явлинский и сделал свое заявление», - пояснил Галлямов.

Он объяснил, почему Явлинский завидует Навальному, и высказал уверенность, что за словами сооснователя «Яблока» нет никакой «руки Кремля».

«Явлинский просто не контролирует себя, это эмоции, он ненавидит Навального, завидует ему. Навальный – это такой молодой Явлинский, но гораздо более успешный. Навальный занимается ровно тем, чем всегда мечтал заниматься Явлинский. По зову Навального на улицы выходят десятки, а в некоторых случаях и сотни тысяч людей. А по зову Явлинского никто на улицу не выйдет. И Явлинский, конечно же, страшно завидует Навальному. Я думаю, что это в чистом виде его собственные эмоции. Это настолько очевидно, что нет необходимости приплетать к этой истории Кремль. Конечно, Кремль доволен происходящим, но я не думаю, что властям надо было подталкивать в этом направлении Явлинского. Он сам туда движется», - заключил собеседник НСН.

Явлинский ранее сказал в эфире телеканала «Дождь», что считает политику, которой следовал Навальный, «вредной и опасной для страны».