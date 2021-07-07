«Человек-символ». Политолог оценил новых выдвиженцев в Госдуму

Российский стилист, певец и телеведущий Сергей Зверев вошел в список кандидатов в Госдуму восьмого созыва от партии «Зеленые». Федсписок Партии Роста помимо прочих возглавит режиссер, клипмейкер Ирина Миронова. Политолог, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил тенденцию вводить медийных кандидатов в политику.

«Пока из новых лиц, которые раньше не были представлены в федеральной политике номер один это Сардана Авксентьева (первая женщина-мэр Якутска - прим. НСН), потому что это человек-символ. Недавние исследования социологические показали, что люди в разных территориях, когда их спрашивают, кто, на ваш взгляд, был бы идеальным депутатом, называют Авксентьеву. Все-таки очень устойчивый, позитивный миф о женщине мэре, которая избралась против воли властей и оказалась очень эффективным, скромным и честным управленцем. Из новых людей, которые сейчас оказались в списках политических партий, это, наверное, самое удачное приобретение», - рассказал Минченко.

Политолог также прокомментировал перспективы партий, учитывая недавние решения руководства разных политических сил России и просто трагические события.