«Человек-символ». Политолог оценил новых выдвиженцев в Госдуму
Евгений Минченко уверен, что главным «приобретением» предстоящих выборов стала экс-мэр Якутска.
Российский стилист, певец и телеведущий Сергей Зверев вошел в список кандидатов в Госдуму восьмого созыва от партии «Зеленые». Федсписок Партии Роста помимо прочих возглавит режиссер, клипмейкер Ирина Миронова. Политолог, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил тенденцию вводить медийных кандидатов в политику.
«Пока из новых лиц, которые раньше не были представлены в федеральной политике номер один это Сардана Авксентьева (первая женщина-мэр Якутска - прим. НСН), потому что это человек-символ. Недавние исследования социологические показали, что люди в разных территориях, когда их спрашивают, кто, на ваш взгляд, был бы идеальным депутатом, называют Авксентьеву. Все-таки очень устойчивый, позитивный миф о женщине мэре, которая избралась против воли властей и оказалась очень эффективным, скромным и честным управленцем. Из новых людей, которые сейчас оказались в списках политических партий, это, наверное, самое удачное приобретение», - рассказал Минченко.
Политолог также прокомментировал перспективы партий, учитывая недавние решения руководства разных политических сил России и просто трагические события.
Так, уход из жизни Владимира Меньшова «спутал планы» партии «Справедливая Россия – За правду», сейчас первая четверка партии выглядит достаточно скучно, отметил Минченко.
Помимо этого собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что решение партии «Яблоко» не выдвигать Явлинского, вероятно, негативно скажется на результатах политической силы.
«Я с трудом могу вспомнить, как выглядит глава партии «Яблоко» Рыбаков. Для того, чтобы вспомнить, как он выглядит, мне надо погуглить его фотографию. Явлинский хотя бы был узнаваемой фигурой, а вместо него ставить во главе списке единственного ноунейма, не уверен, что это хороший вариант», - объяснил Минченко.
Он также подчеркнул, что шансы пройти в парламент будут у партий с оппозиционной направленностью и говорящим названием.
«Я думаю, что помимо четырех парламентских партий, гипотетические шансы есть у трех политических сил: у «Яблока», как у единственной антипутинской партии, у «Партии пенсионеров» за счет говорящего названия и у партии «Новые люди» за счет названия и яркой фигуры Сарданы Авксентьевой», - добавил политолог.
Президент Владимир Путин ранее предупредил, что предстоящие парламентские выборы должны пройти «чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии с законом». Президент также призвал к конкуренции и дискуссиям «без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых, по сути, обещаний». Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября одновременно с региональными и муниципальными выборами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- Туркмения ввела обязательную вакцинацию для граждан старше 18 лет
- Омбудсмен предложила учитывать мнение ребенка при спорах родителей с 7-ми лет
- Литва построит стену на границе с Белоруссией
- Разработчик «КовиВак» заявил об ее эффективности от индийского штамма COVID-19
- Путин рекомендовал губернаторам проводить прямые линии с жителями
- Путин поручил проанализировать все обращения на прямую линию
- Яхта с 35 туристами затонула в Турции
- Минтранс подтвердил, что в катастрофе Ан-26 на Камчатке выживших нет
- В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень опасности
- Талибы заявили о контроле над почти половиной районов Афганистана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru