Партия «Яблоко» призвала разрешить ввоз иностранных вакцин в Россию

Партия «Яблоко» направила председателю правительства России Михаилу Мишустину обращение с просьбой разрешить применение иностранной вакцины против коронавируса в России. Информация появилась на официальном сайте партии.

Отмечается, что граждане должны иметь право выбора и рассматривать различные альтернативы в процессе вакцинации.

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В обращении сообщается, что в условиях обострения ситуации с коронавирусом, разрешить ввоз и применение вакцин необходимо в кратчайшие сроки.

Ранее актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин на пресс-конференции в НСН отметил, что вакцинироваться нужно, но совершенно не обязательно только российской вакциной.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
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