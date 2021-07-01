Партия «Яблоко» призвала разрешить ввоз иностранных вакцин в Россию
Партия «Яблоко» направила председателю правительства России Михаилу Мишустину обращение с просьбой разрешить применение иностранной вакцины против коронавируса в России. Информация появилась на официальном сайте партии.
Отмечается, что граждане должны иметь право выбора и рассматривать различные альтернативы в процессе вакцинации.
В обращении сообщается, что в условиях обострения ситуации с коронавирусом, разрешить ввоз и применение вакцин необходимо в кратчайшие сроки.
Ранее актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин на пресс-конференции в НСН отметил, что вакцинироваться нужно, но совершенно не обязательно только российской вакциной.
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